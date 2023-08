Stiri pe aceeasi tema

- Baroul București – organ profesional care grupeaza și reprezinta interesele a peste10.000 de avocați cu drept de exercitare a profesiei, constata cu regret, ca dupa 2 saptamanide dialog și mai multe memorii și puncte de vedere transmise de Uniunea Naționala aBarourilor din Romania și Uniunea Profesiilor…

- Modificarile fiscale propuse de Guvern pentru a umple gaura la bugetul de stat vor impinge piața construcțiilor catre practici ilicite, IMM-urile vor cauta inginerii contabile pentru a declara un profit cat mai mic, in timp ce locurile de munca din...

- Numarul de sosiri ale turiștilor in Romania a revenit la nivelul de dinaintea pandemiei, an care a bulversat industria turistica locala. E drept, Guvernul pregatește o serie de masuri fiscale prin care turismul local ar putea fi afectat din nou.

- Premierul Marcel Ciolacu si ministrul de Finante, Marcel Bolos au prezentat astazi in cadrul unei conferinte de presa noile masuri fiscale.Premierul Marcel Ciolacu a precizat ca sunt peste 50 de masuri care au fost discutate si in cadrul Coalitiei."Vorbim de prima reforma reala in ceea ce priveste sistemul…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a declarat, luni, ca "este exclus" ca deficitul bugetar sa depaseasca 5% din PIB, mentionand ca o tinta de deficit de pana in 5%, cu un plan de masuri fiscale si un "plan robust pe partea de cheltuieli" ar pune Romania la adapost de riscul de suspendare a fondurilor…

- Deficitul bugetar la sfarsitul anului 2023 risca sa depaseasca 6% din PIB daca nu se iau urgent o serie de masuri si ar constitui un regres fata de nivelul de 5,7% din PIB inregistrat in 2022, arata economistul-sef al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Valentin Lazea, intr-un articol publicat pe blogul…

- Economistul-sef al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Valentin Lazea, atrage atenția asupra faptului ca, daca nu se vor lua masuri economice imediate, deficitul bugetar ar putea sa depașeasca 6% la sfarșitul anului. In opinia sa, neluarea vreunei masuri nici in 2023, nici in 2024 va face din Romania…

- Deficitul bugetar la sfarsitul anului 2023 risca sa depaseasca 6% din PIB daca nu se iau urgent o serie de masuri si ar constitui un regres fata de nivelul de 5,7% din PIB inregistrat in 2022, arata economistul-sef al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Valentin Lazea, intr-un articol publicat pe blogul…