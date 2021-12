Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, va inainta un amendament in parlament la legea bugetului. statutul feroviarului va intra in vigoare la 1 ianuarie 2023, in loc de 1 aprilie 2023, potrivit Realitatea Plus."Astazi, 20 decembrie 2021, la sediul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii,…

- Reprezentantii Ministerului Transporturilor au anuntat, dupa negocierile cu sindicatele angajatilor din domeniul feroviar, ca partile au convenit ca pentru perioada imediat urmatoare sa se agreeze, ca solutie, cresterea salariilor tarifare cu indicele de crestere a preturilor de consum pentru anul 2022.…

- “Astazi, 20 decembrie 2021, la sediul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, la solicitarea ministrului Sorin Grindeanu a avut loc intalnirea cu reprezentantii federatiilor sindicale din calea ferata. Discutiile s-au concentrat pe problemele existente in domeniul feroviar, dar si pe situatia…

- ”Am discutat acum cu directorii generali si economici de la CFR, pe date economice reale. Este evident ca sunt Companii in dificultate. Asta este realitatea si nu trebuie sa o ascundem”, a scris Grindeanu. Ministrul Transporturilor anunta ca ”anul viitor toate Companiile, fie ca vorbim despre CFR…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu a anuntat, luni, intr-un mesaj pe Facebook, ca a avut discutii cu directorii generali si economici de la CFR, iar ”de anul viitor toate companiile, fie ca vorbim despre CFR Infrastructura, fie ca vorbim despre CFR Calatori sau CFR Marfa, trebuie sa treaca…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu a anuntat, luni, ca a avut discutii cu directorii generali si economici de la CFR, iar ”de anul viitor toate companiile, fie ca vorbim despre CFR Infrastructura, fie ca vorbim despre CFR Calatori sau CFR Marfa, trebuie sa treaca printr-un proces de eficientizare…

- CARAȘ- SEVERIN – Dumitru Rujan pune mai multe intrebari referitoare la situația drumului DN 6! In cadrul ședinței Camerei Deputaților din data de 7 decembrie 2021, parlamentarul carașean i-a adresat Ministrului Transportului și Infrastructurii, Sorin Grindeanu, trei intrebari cu privire la unul dintre…