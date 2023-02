Stiri pe aceeasi tema

- Grindeanu, despre accidentul de pe A1 de la Boița, unde un om a cazut in gol: pe autostrada este de evitat ieșirea din mașina Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a declarat sambata, la Alba Iulia, ca se are in vedere instalarea de elemente de siguranta suplimentare pe autostrazi.…

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a declarat ca CNAIR va avea in vedere instalarea de elemente de siguranta suplimentare pe autostrazi, dupa ce a fost intrebat sambata, la Alba Iulia, despre accidentul soldat cu moartea unui om, care a cazut in gol, la Boita, printre…

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a declarat ca CNAIR va avea in vedere instalarea de elemente de siguranta suplimentare pe autostrazi, dupa ce a fost intrebat sambata, la Alba Iulia, despre accidentul soldat cu moartea unui om, care a cazut in gol, la Boita, printre parapeti,…

- Accidentul MORTAL de la Boița, unde un om a cazut in gol. Sorin Grindeanu, la Alba Iulia: „Intr-un accident pe autostrada, e cam de evitat sa iesi din masina” Accidentul MORTAL de la Boița, unde un om a cazut in gol. Sorin Grindeanu, la Alba Iulia: „Intr-un accident pe autostrada, e cam de evitat sa…

- Ministrul Transporturilor și Infrastructurii a fost citat, astazi 17 ianuarie 2023, la sediul Direcție Naționale Anticorupție, in calitate de martor și a dat o declarație in fața procurorilor.Ministrul a fost intrebat in legatura cu un dosar instrumentat de catre DNA.Sorin Grindeanu a subliniat ca,…

- Ministrul Transporturilor și Infrastructurii din Romania, Sorin Grindeanu, a anunțat luni, 19 decembrie, ca in aceeași zi, in ședința de Guvern, au fost aprobați indicatorii tehnico-economici pentru doua dintre secțiunile A8 (Autostrada Unirii), finanțate prin PNRR. "Pentru Secțiunea Targu Mureș – Miercurea…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat, vineri, ca Programul Operational pentru Transport a fost aprobat de Comisia Europeana. Este vorba de 9,6 miliarde de euro, din care 4,65 miliarde sunt fonduri europene nerambursabile. ”Unda verde de la Bruxelles pentru Romania. Programul Operational…

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a semnat miercuri doua contracte de finantare de aproximativ 264 milioane de lei care vor imbunatati capacitatea operationala a porturilor Braila si Galati. ‘Dam startul modernizarii Porturilor Braila si Galati! Am semnat astazi (miercuri,…