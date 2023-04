Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, sustine ca operatorul national de transport CFR Marfa a fost „devalizat” de-a lungul anilor inclusiv prin incheierea unor contracte paguboase pentru companie, sub pretul de cost, iar el a cerut noului director al CFR Marfa renuntarea la astfel de contracte,…

- „In momentul in care am venit la minister – si stiti foarte bine ca nu era o problema noua descoperita de Grindeanu cand a venit acolo – CFR Marfa aflat intr-o situatie economica nu proasta, ci foarte proasta, aflandu-se sub acel concordat din punct de vedere economic. Comisia Europeana ne cerea insolventa,…

- „Nu am parghiile necesare, ca ministru, oricat erau invatati unii care au venit in aceste posturi timp de 30 de ani sa bata cu pumnul in masa, sa rupa contracte in fata camerelor de luat vederi si sa faca show mediatic. Parghia legala a ministrului Transporturilor este de a cere Adunarii Generale a…

- Intrebat in emisiunea Insider Politic difuzata sambata de Prima Tv daca TAROM intra in faliment, ministerul Transporturilor a raspuns negativ. „Zilele acestea am primit ultimul agreement de la Comisie pentru acel ajutor de la Comisia Europeana. Eu cred ca am intrat pe linie dreapta si o sa-l primim.…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat sambata, 8 aprilie, ca operatorul national de transport aerian TAROM nu va intra in faliment, dar ca trebuie luate masuri de redresare financiara a companiei, mai precis concedieri, pentru ca numarul de angajati este dublu fata de cat ar trebui…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a spus la Interviurile Digi24.ro ca a cerut Adunarii Generale a Actionarilor de la CFR calatori sa faca o analiza a managementului companiei, dupa doua accidente feroviare grave petrecute in mai puțin de o luna.

- Sorin Grindeanu a vorbit la Interviurile Digi24.ro despre situația CFR Marfa. Ministrul Transporturilor il acuza pe Catalin Drula ca a numit un director care inainte de a pleca de CFR Marfa a semnat un contract pagubos, apoi a plecat la concurența.

- Ministrul Transporturilor și Infrastructurii a fost citat, astazi 17 ianuarie 2023, la sediul Direcție Naționale Anticorupție, in calitate de martor și a dat o declarație in fața procurorilor.Ministrul a fost intrebat in legatura cu un dosar instrumentat de catre DNA.Sorin Grindeanu a subliniat ca,…