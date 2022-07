„Am verificat astazi lucrarile la Pasajul de la Drajna, din judetul Calarasi. Sunt multumit de modul in care evolueaza lucrarile! Constructorul roman a ajuns aproape la 50%, in conditiile in care a inceput lucrarile in luna ianuarie! Daca va mentine ritmul de lucru, sunt sanse mari ca Pasajul de la Drajna (2,74 km) sa fie deschis mai devreme decat prevede contractul ( iunie 2023). Proiectarea si constructia acestui pasaj au o valoare de 98,12 milioane de lei (fara TVA) si sunt finantate prin POIM”, a scris Sorin Grindeanu pe Facebook. Ministrul Transporturilor a adaugat ca pasajul de la Drajna…