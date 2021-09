Stiri pe aceeasi tema

- "Vreau sa o spun tranșant, cat se poate de clar: PSD va vota impotriva acestui guvern. Pe de alta parte, o spunem cat se poate de raspicat ca moțiunea Alianței USR Plus AUR este o jignire, este o moțiune care spune doar ca premierul Cițu este rau și ca nu a respectat protocolul. Altceva noi nu am vazut…

- Prim-vicepresedintele PSD Sorin Grindeanu a anuntat, marti, ca partidul pe care il reprezinta va vota motiunea de cenzura depusa de USR PLUS si AUR, daca aceasta va ajunge la vot, mentionand, insa, ca, pana atunci, social-democratii nu vor intra in "circul celor de la

- Sorin Grindeanu a declarat, marți, intr-o conferința de presa, ca moțiunea celor de la USR PLUS și AUR este o jignire și nu spune altceva decat ca premierul Florin Cițu nu a respectat protocolul. Prim vicepreședintele PSD a mai precizat ca toți trebuie sa plece, și Barna și Cițu, iar demisiile celor…

- Vicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu a declarat, luni la Parlament, ca asitam la un circ in interiorul puterii și li se cere social-democraților sa vina ca o maciuca sa rezolve circul intre ei. „Ieri (duminica - n.r.) președintele partidului a comunicat exact linia PSD. Nu ne-am schimbat…

- Razboi total pe scena politica! In vreme ce spiritele s-au incins la maximum in Coaliție, PSD a decis sa dea șah Guvernului: moțiunea de cenzura este prezentata, la aceasta ora, la PSD. Primi-vicepreședintele PSD Sorin Grindeanu a anunțat, astazi, ca il chema la audieri pe ministrul Energiei, pentru…

- PSD urmeaza sa faca declarații la ora 13.00 in contextul actualei tensiuni din coaliția de guvernare. Astfel, Sorin Grindeanu, in cazul in care premierul Florin Cițu nu-și va da demisia in aceste zile de la șefia Guvernului și cel mai probabil nu se va intampla, va cere angajamente ferme din partea…

- Liderii social- democrați au depus miercuri dimineața moțiunea de cenzura la adresa Guvernului condus de Florin Cițu și anunța ca ar avea cam 50% șanse sa reușeasca rasturnarea actualei guvernari. Delegația, condusa de ex-premierul Sorin Grindeanu, a anunțat ca a inclus in text și propuneri venite dinspre…