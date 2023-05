Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a explicat numirea lui Catalin Urtoi, consilierul sau personal, in functia de director interimar al Companiei Nationale de Investitii Rutiere, precizand ca trebuia inceputa procedura de catre Consiliul de Administratie prin care va fi selectat managerul, iar…

- Grindeanu a fost intrebat, vineri, intr-o conferinta de presa, cum s-a ajuns in situatia in care consilierul sau personal Catalin Urtoi sa fie numit director general interimar la Compania Nationala de Investitii Rutiere si cum explica faptul ca pana acum a afimat ca vor fi organizate concursuri “pe…

- ”Voi sprijini in calitate de ministru al Transporturilor si Infrastructurii ancheta derulata de catre Directia Nationala Anticoruptie la Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB). Indiferent de numele si functiile celor implicati, consider ca este normal ca toti cei care au incalcat legea sa suporte…

- CONTROL RIGUROS… Catalin Urtoi, membru in Consiliul de Administrație al Companiei Naționale pentru Investiții Rutiere (CNIR) și consilierul personal al ministrului transportului Sorin Grindeanu, a fost ieri peste 6 ore in control pe VO Barlad, alaturi de constructorul SC Concelex- antreprenor. Acesta…

- Romania a primit din partea Ucrainei acceptul ca nave ale Romaniei sa faca verificari pe o parte din brațul Chilia, pentru a evalua impactul lucrarilor pe care le-ar fi executat partea ucraineana in acest segment al Deltei Dunarii. Romania ceruse acceptul Ucrainei sa faca verificari pe partea ucraineana…

- Traian Preoteasa ramane in continuare la conducerea CFR Calatori , dupa ce Consiliul de Administrație al operatorului feroviar de stat i-a acordat un nou mandat de patru luni. Decizia Consiliului de Administrație al operatorului feroviar de stat vine la scurt timp de la scandalul iscat in luna martie.…

- Sedinta va avea loc in data de 13 martie 2023, in perioada in care expira mandatele administratorilor provizorii Consiliul de Administratie al Mamaia SA convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 13.03.2023, ora 12.00, iar, in caz de neintrunire a cvorumului, se stabileste a doua…

- Vicepremierul Sorin Grindeanu, care este și ministru al Transporturilor, a anunțat ca a aprobat Consiliul de Administrație al Metrorex. Grindeanu a transmis, la data de 6 februarie 2023, un mesaj pe internet. „Metrorex are, de astazi, un Consiliu de Administrație profesionist, selectat pe principiile…