- Proiectul de lege privind contractul de finantare pentru construirea autostrazii A7 Moldova a fost adoptat ieri in plenul Senatului, in calitate de camera decizionala. Contractul de finantare a fost semnat anul acesta cu Banca Europeana de Investitii si are o valoare de 600 de milioane de euro. Ministerul…

- Coaliția a decis ca bugetul alocat pentru investiții in 2024 sa fie puțin mai mic decat cel din 2023. Nicolae Ciuca le-a explicat liderilor PNL ca nu e vorba de o reducere a sumei, ci mai degraba de o recalibrare a ei la o valoare care sa poata fi cheltuita.Deficitul pentru anul viitor, pe care l-am…

- Ministerul Transporturilor, condus de Sorin Grindeanu (PSD), va fi anul viitor, cu patru runde electorale, principalul beneficiar al fondurilor guvernamentale pentru investiții, cu 91% din sumele alocate, arata un memorandum discutat joi la Palatul Victoria.Ministerul Finanțelor a elaborat „lista…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat, luni, ca jumatate din cele 53 de instituții coordonate de Ministerul Transporturilor vor disparea. Unele dintre ele, precum spitalele din subordinea ministerului, vor fi transferate la alte instituții. „Sunt 53 de instituții aflate in coordonarea…

- Asfaltul de pe podul de la Braila se crapa din nou. Constructorul Podului peste Dunare a anuntat ca noi reparații vor avea loc, la puțin peste o luna de la reasfaltarea parțiala a zonelor cu denivelari. Au aparut fisuri in asfaltul care tocmai ce a fost turnat la jumatatea lunii septembrie, iar acum…

- ”Deocamdata s-a atins o borna, destul de tarziu, la 30 de ani de la Revolutie, borna de 1.000 de km de autostrada. In acest moment sunt in lucru aproximativ 750 de kilometri si stiti acele santiere (…) se vede ca se lucreaza pe toate santierele, iar rezultatele vor veni (…) eu am spus ca, pana la sfarsitul…

- Principalele investiții pe zona de infrastructura sunt finanțate din fonduri europene, spune Sorin Grindeanu. Ministrul Transporturilor atrage atenția și spune ca aceste proiecte ar fi suspendate daca ramanem fara fonduri din cauza neincadrarii in ținta de deficit. Marile investiții in infrastructura…

- Cererea de plata numarul II din PNRR a primit aviz pozitiv din partea Comitetului Economic si Financiar. Acesta este ultimul pas necesar pentru plata celor 2,7 miliarde euro, a anuntat ministrul Finantelor, Marcel Bolos. „Comitetul Economic si Financiar (EFC) a dat aviz pozitiv pentru Cererea de plata…