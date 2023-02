Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Grindeanu, prim-vicepreședintele PSD, a declarat, vineri, ca Iohannis nu va crea o criza guvernamentala și-l va pune pe Marcel Ciolacu prim-ministru, la rotativa din mai. „Avem un protocol semnat. Eu nu cred ca exista semne de intrebare. Acum, declaratii politice au facut multi in diverse perioade.…

- Un deputat PNL le-a pus gand rau roboților din call center-uri. Gabriel Avramescu vrea ca apelurile clienților care suna la diferiți furnizori sa nu mai fie preluate de mesaje predefinite, ci direct de un angajat. „Este o situație inadmisibila la care s-a ajuns! Cand suni la call center ai nevoie sa…

- Obținerea cazierului judiciar este disponibil online și gratuit, a anunțat deputatul social-democrat Bogdan Ivan, unul din inițiatorii acestui proiect care a primit unda verde in Parlament. „O reușita legislativa de care sunt mandru! Cazierul judiciar, la numai un click distanța. In calitate de Vicepreședinte…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca isi doreste foarte mult ca Mihai Tudose sa intre in Guvern in luna mai cand portofoliul de premier va fi preluat de social-democrati si va avea loc rotativa la guvernare. Intrebat daca vine in Guvern la rotativa Mihai Tudose, Ciolacu a spus: „Eu imi…

- Premierul Nicolae Ciuca si presedintele Camerei Deputatilor Marcel Ciolacu au vizitat zona demilitarizata dintre cele doua state coreene, anunța News.ro. ”Astazi am vizitat Zona Demilitarizata dintre cele doua Corei”, a scris Ciuca pe Twitter. De asemenea, a vizitat al treilea tunel de patrundere in…

- Alexandru Rafila, ministrul Sanatații, a declarat ca Marcel Ciolacu ar trebui sa candideze pentru președinția Romaniei. “Eu niciodata n-am spus ca vreau sa candidez, dar am raspuns la aceasta intrebare si am spus ca niciodata in viata nu poti sa excluzi o astfel de… Intrebarile astea repetate care mi-au…

- Polițiștii din Bistrița-Nasaud cauta o minora de 12 de ani, din Sangeorz-Bai care a plecat de la domiciliu și nu s-a mai intors. Persoanele care pot oferi informații care sa conduca la depistarea acesteia sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune la 112. Astazi, 22 noiembrie,…

- Polițiștii din Bistrița-Nasaud cauta o minora de 15 de ani, din Reteag care a plecat voluntar de la domiciliu și nu s-a mai intors. Persoanele care pot oferi informații care sa conduca la depistarea acesteia sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune la 112. La data de 12…