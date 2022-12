Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), dar si alte companii din subordinea Ministerului Transporturilor si-au anuntat intentia de a-si muta conturile de la bancile austriece la CEC, pentru ca au gasit conditii mai bune, a declarat, marti, ministrul Transporturilor, Sorin…

- Consiliul European poate intoarce decizia Consiliului JAI in dosarul Schengen, declara la RFI eurodeputatul Renew Europe Dragoș Pislaru, membru al partidului Reper. El crede, pe de alta parte, ca indemnurile romanilor la boicotarea produselor austriece nu ajuta la nimic. Fii la curent cu cele…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere CNAIR , dar si alte companii din subordinea Ministerului Transporturilor si au anuntat intentia de a si muta conturile de la bancile austriece la CEC, pentru ca au gasit conditii mai bune, a declarat, marti, ministrul Transporturilor, Sorin…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat ca marile companii din subordinea sa iși vor muta conturile de la bancile austriece din Romania. Grindeanu spune ca nu a cerut o astfel de masura, dar ca o considera una de bun augur! E vorba de o mișcare ampla de boicotare a Austriei, dupa ce țara…

- Dimitriei Musca, unul dintre cei mai mari fermieri din Romania, cu afaceri in zona Aradului și in partea de vest a țarii, a luat decizia, joi, de a-și inchide conturile la BCR, banca al carei acționar principal este Erste Group din Austria. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Romanii au inceput razbunarea asupra Austriei! Unul dintre cei mai mari fermieri din Romania și-a inchis conturile la BCR, dupa opoziția Austriei asupra aderarii țarii noastre la Schengen! Romanii au inceput razbunarea asupra Austriei! Unul dintre cei mai mari fermieri din Romania și-a inchis conturile…

- Europarlamentarul Rareș Bogdan cere ca toate companiile romanești care au conturi la bancile austriece sa le inchida de urgența.Austria a votat impotriva aderarii Romaniei in spațiul Schengen. ”Astazi impotriva intereselor Romaniei și a romanilor a fost Austria. Companiile de stat din Romania care in…

- Sunt sanse mai bune ca Romania sa fie primita in Schengen, dar nu exista o garanție, a declarat președintele Klaus Iohannis. Romania va fi evaluata suplimentar in perioada urmatoare, la solicitarea autoritaților de la București, in speranta unui raspuns pozitiv.