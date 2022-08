Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a semnat, marti, protocoale de colaborare cu reprezentantii Consiliului Judetean Prahova pentru constructia a trei pasaje rutiere pe DN1 la Sinaia si Azuga, a declarat ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.

- „Am verificat astazi lucrarile la Pasajul de la Drajna, din judetul Calarasi. Sunt multumit de modul in care evolueaza lucrarile! Constructorul roman a ajuns aproape la 50%, in conditiile in care a inceput lucrarile in luna ianuarie! Daca va mentine ritmul de lucru, sunt sanse mari ca Pasajul de la…

- Cele trei loturi ale Autostrazii Bacau – Pascani au in total 77,38 kilometri. ”Au fost lansate in licitatie contractele pentru constructia celor 3 loturi ale autostrazii Autostrazii Bacau-Pascani! CNAIR a transmis astazi in SICAP anuntul de participare pentru constructia celor 77,39 km ai acestei…

- „Au fost depuse 6 oferte pentru reparatia a inca 64 de linii de cale ferata in Portul Constanta! Licitatia este impartita in 3 loturi, cu o lungime totala de aproximativ 30 de km”, a scris Sorin Grindeanu, luni pe Facebook. El a mai precizat ca vor trebui sp efectueze urmatoarele lucrari, constructorii…

- Aeroportul Internațional „Traian Vuia” din Timișoara va avea, de anul viitor, un nou terminal pentru pasageri. In acest sens, a fost semnat marți contractul pentru proiectarea și construcția terminalului de plecari curse externe. Conform datelor prezentate de ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu,…