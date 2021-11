Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a vizitat, sambata, șantierul Centurii de Sud a Timișoarei și s-a declarat nemulțumit de stadiul lucrarilor. Contructorii de la Tirrena Scavi au adus muncitori și utilaje la locul intalnirii. ”V-au adus de acasa din sambata libera ca sa fiți aici?”, i-a…

- Sorin Grindeanu, aflat la Timișoara, a transmis un prim mesaj de schimbare a unor persoane din conducerea structurilor aflate in subordine. Practic, dupa declarația noului ministru al Transporturilor...

- ”Este prima mea iesire ca ministru al Transporturilor si era normal sa ajung in Timisoara si nu e vorba ca sunt subiectiv, ci ca stiu ca Timisoara a avut intotdeauna marea suferinta a lipsei infrastructurii. Am avut o intalnire cu o parte din structurile aflate in coordonarea Ministerului Transporturilor,…

- Venit la Timisoara in calitate de ministru al Transporturilor, Sorin Grindeanu a afirmat ca se va preocupa personal de stadiul lucrarilor la Centura de Sud. Chiar si astazi el va face o vizita pe acel santier. Noul ministru al Tranporturilor, Sorin Grindeanu, a ajuns astazi la Timisoara, la doua zile…

- Noul tramvai turcesc al Timișoarei, fabricat de Bozankaya, poate fi scos in trafic. Autoritatea Feroviara Romana a emis agrementul atat de așteptat de timișoreni, anunța noul ministru al Transporturilor, Sorin Grindeanu, care a adus, sambata, documentele la Timișoara.

- Noul ministru al Transporturilor, social-democratul Sorin Grindeanu, se afla, sambata, in vizita oficiala la Timișoara. In cadrul unei conferințe de presa ce a avut loc la Prefectura Timiș, Grindeanu a spus ca a ales ca la Timișoara sa fie prima deplasare oficiala. „Nu e vorba ca sunt subiectiv, ci…

- Lotul 2 Sebes-Turda va fi dat in folosinta, daca nu exista pericol, chiar daca pe un kilometru sau doi se va circula pe un singur sens, a declarat, vineri, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, la preluarea mandatului. "Stiu ca in acest moment avem o situatie pe lotul 2 Sebes-Turda, situatie…

- Ideea unui nou stadion construit in locul actualului ”Dan Paltinișanu” e vehiculata de ani buni de zile, iar banii de la București par sa nu mai vina. Prezent la Timișoara, premierul Florin Cițu a spus ca vrea baze unde oamenii sa faca sport, dar, in același timp, a admis ca nu știe despre acest nou…