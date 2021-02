Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepresedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni ca timp de un an premierul Florin Citu a indepartat Romania din Uniunea Europeana cu fiecare actiune pe care a facut-o. "Am vazut reactia premierului Citu la amendamentele prezentate de PSD. Domnule Citu, timp de un an, cu fiecare…

- Consiliul Economic și Social este un consiliu politic, cu membri platiți din bani publici, dar fara vreun fel de raspundere pentru votul lor, apreciaza premierul Florin Cițu. „Este nevoie de reforma. Din temelii. Premiera in Romania. Consiliul Fiscal considera ca Romania are, in acest an, un buget credibil…

- Produsul intern brut a crescut cu 5,3% in trimestrul patru fata de trimestrul trei, ca serie ajustata. Scaderea fata de trimestrul patru din 2019 a fost de 1,5% pe serie bruta si de 1,7% pe serie ajustata sezonier, arata datele semnal publicate de INS. In trimestrul trei economia crescuse cu 6,1% fata…

- Un medic din Galați, ajuns senator pe listele PSD, critica masurile luate de Guvern privind pandemia de Covid 19. Aurel Nechita susține ca Romania se relaxeaza in timp ce Europa inasprește restricțiile și vorbește despre deschiderea restaurantelor, despre campania de vaccinare și despre testare, potrivit…

- Intrebat la briefingul de presa de la finalul ședinței de Guvern daca exista posibilitatea ca etapa a treia de vaccinare sa fie in martie, nu in aprilie, premierul Florin Cițu a raspuns afirmativ: "Da, este adevarat" și ca totul depinde de primirea vaccinurilor anti-COVID."Etapa a doua a inceput mai…

- Un conflict politic cu partenerii UE. Relaxare cantitativa fara precedent. Una dintre cele mai ridicate rate de infectare cu Covid-19 la nivel mondial. Dupa toate standardele, 2020 a fost un an turbulent in Europa de est. Iar cu efectele celor ce s-au intamplat inca prezente, exista o multime…

- Romania va intra in carantina dupa alegerile parlamentare, considera liderul social-democraților, Marcel Ciolacu. „O sa blocheze. In lockdown. Categoric (va intra Romania in carantina dupa alegerile parlamentare- n.r.). Nu au cum sa stapaneasca fenomenul. Doar nu credeți in acest plan de la Cotroceni.…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a anuntat, miercuri, ca a semnat plata avansului catre Comisia Europeana, in suma de peste 12 milioane euro, pentru vaccinul anti-COVID, potrivit g4media.ro. „Am semnat plata externa catre CE, reprezentand avans vaccin Covid-19, in suma de 12.058.345 euro!”, a scris…