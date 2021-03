Grindeanu: Bugetul pe 2021 are vicii de neconstituţionalitate Prim-vicepresedintele PSD Sorin Grindeanu a declarat vineri ca bugetul pe 2021 are vicii de neconstitutionalitate, in contextul in care in Guvern au fost infiintate ministere noi prin ordonanta de urgenta, dar nu au fost aprobate si hotararile de guvern prin care se reorganizau institutiile.



"Principala lor grija la bugetul pe 2021 a fost cum sa-si imparta intre ei banii pe criterii legate strict de algoritmul politic - nu cum sa serveasca interesele romanilor. Insa chiar acest blestemat algoritm politic i-a facut sa nu vada o ilegalitate cat casa, care face bugetul tarii vulnerabil,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul pe 2021 are vicii de neconstituționalitate, scrie prim-vicepreședintele PSD Sorin Grindeanu, pe pagina sa de socializare: „Exista simultan ministere desființate care primesc bani din buget și...

- Intre timp, grupurile parlamentare pot depune amendamente la proiectul trimis de Guvern. Se doreste ca discutiile din comisii sa se finalizeze pana sambata, iar votul in plen asupra celor doua documente sa aiba loc martea viitoare. O dezbatere accelerata in legislativ are si legea pentru aprobarea plafoanelor…

- “Bugetul pentru 2021 intarzie putin pentru ca eu am cerut un lucru foarte important si nu dau inapoi de la acest lucru, subventiile sau cheltuielile care se duc catre anumite sectoare in sectorul public anul acesta trebuie sa fie legate de reforma. Am spus foarte clar, nu se duce niciun ban catre niciun…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a criticat bugetul promovat de executiv Social-democratii spun însa ca proiectul de buget elaborat de guvern va fi unul de austeritate și anunța ca vor prezenta miercuri seara propria varianta a documentului, prin care PSD vrea sa demonstreze ca revendicarile…

- Bugetul de stat pe 2021 este deocamdata in constructie, discutiile nu sunt finalizate, iar cel mai important este ca acesta sa fie echilibrat, tintit spre dezvoltare, investitii, locuri de munca, a declarat, luni, vicepremierul Kelemen Hunor, informeaza Agerpres. "Bugetul este in constructie.…

- ”Trebuie sa clarificam pentru bugetul de anul viitor ce masuri raman si cum se vor prelungi. Pentru bugetul pentru anul viitor ramanem la ceea ce am spus si pana acum: adeptii unei consolidari fiscale, ceea ce inseamna ca vom construi un buget cu care vom veni in Parlamentul Romaniei cu un deficit…

- Copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos afirma ca, la fel ca o mare parte a societatii civile, si el are "o nemultumire cu privire la prezenta lui Sorin Campeanu in Guvern". "Si eu, personal, am o nemultumire cu privire la prezenta lui Sorin Cimpeanu in Guvern. Il cunosc de multa vreme, dar felul in…

- Deputatul PSD Alfred Simonis are o reacție dura in urma anunțarii propunerii PNL pentru funcția de premier și spune ca Florin Cițu nu poate fi „nici portar la Guvern”, el fiind singurul om politic din istorie care a renunțat la mandat cu 5 minute inainte de investire, potrivit Mediafax. „Cițu…