Stiri pe aceeasi tema

- ”Condamn modul iresponsabil in care compania Blue Air a inteles sa dezinformeze opinia publica asumandu-si nejustificat eforturile companiei de stat TAROM si ale autoritatilor romane. Compania Blue Air trebuie sa isi schimbe rapid conduita si sa isi ceara iertare de la miile de cetateni romani abandonati…

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, le-a recomandat joi, 8 septembrie, clientilor companiei Blue Air care au de suferit ca urmare a anularii curselor aeriene spre Romania sa incerce sa gaseasca "alte variante de a veni inspre casa".Demnitarul a spus ca TAROM nu are…

- „A treia cursa speciala TAROM urmeaza sa decoleze spre Larnaka (Cipru) in aceasta seara, in jurul orei locale 21.30 pentru repatrierea a aproximativ 97 de cetateni romani afectati de suspendarea zborurilor Blue Air, care s-au inscris pana acum pe liste. Aeronava TAROM are o capacitate de 116 locuri…

- A treia cursa speciala TAROM urmeaza sa decoleze spre Larnaka (Cipru) in aceasta seara, in jurul orei locale 21:30, pentru repatrierea a 97 de cetateni romani afectati de suspendarea zborurilor Blue Air, care s-au inscris pana acum pe liste, a anuntat joi ministrul transporturilor si Infrastructurii,…

- UPDATE: A treia cursa speciala TAROM urmeaza sa decoleze spre Larnaka (Cipru) in aceasta seara, in jurul orei locale 21:30, pentru repatrierea a 97 de cetateni romani afectati de suspendarea zborurilor Blue Air, care s-au inscris pana acum pe liste, a anuntat, joi, ministrul Transporturilor si Infrastructurii,…

- Ministrul Transporturilor a anuntat joi ca o noua cursa speciala TAROM va decola joi, in jurul orei locale 21.30, catre aeroportul Heraklion din Grecia, pentru repatrierea din insula Creta a aproximativ 100 de cetateni romani afectati de suspendarea zborurilor Blue Air, scrie News.ro. „O noua cursa…

- Este a doua cursa pe o care o efectueaza compania TAROM pentru a-i repatria pe romanii care s-au trezit ca le-au fost suspendate zborurile cu Blue Air. Aeronava va pleca in aceasta seara catre Grecia pentru a prelua in jur de 100 de romani, a anunțat Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor. „O noua…

- „Dezvoltam colaborarea in domeniul transportului si infrastructurii maritime dintre Romania si Emiratele Arabe Unite! Astazi, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii a semnat un Memorandum de Intelegere cu compania guvernamentala Ports Customs and Free Zone Corporation din Dubai. Astfel, dorim…