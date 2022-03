Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat, vineri, ca Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF) a semnat un contract pentru achizitia a 20 rame electrice de lung parcurs, dar si pentru mentenanta acestora pe o perioada de 15 ani.

- Ministrul Transporturilor a anuntat vineri, 18 martie, ca au fost aduse patru segmente de tablier pe cele doua maluri ale podului peste Dunare, urmand ca cel mai probabil saptamana viitoare sa inceapa montarea acestora. Potrivit lui Sorin Grindeanu, constructia podului este realizata in proportie de…

- Podul suspendat de la Braila este realizat in proporție de 60% și va fi finalizat pana la sfarșitul acestui an, scrie ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, pe Facebook.

- Primele segmente ale viitorului pod suspendat peste Dunare din zona Braila au ajuns in șantier. 86 de segmente metalice care vor forma structura suprafetei de rulare a podului sunt executate in Șantierul Naval Braila și sunt transportate pe Dunare cu ajutorul unor barje.

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, spera ca in 2022 sa se circule pe o parte din cei 80 de kilometri de autostrada care sunt in lucru in prezent, sa dea drumul la podul suspendat de la Braila si sa existe drone pe santierele din Romania pana in vara acestui an. “Nu pot sa dau un numar exact…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, spera ca in 2022 sa se circule pe o parte din cei 80 de kilometri de autostrada care sunt in lucru in prezent, sa dea drumul la podul suspendat de la Braila si sa existe drone pe santierele din Romania pana in vara acestui an.

- "Nu pot sa dau un numar exact de kilometri de autostrada pentru 2022, dar stiu ca atunci cand am venit in minister au fost zero pe anul 2021 si ca s-au facut eforturi sa se ajunga la cei 30 de kilometri de autostrada, si acestia foarte putini, aproape un minim in ultimii 5-6 ani. Suntem in lucru la…

- Ministrul Transporturilor, vicepremierul Sorin Grindeanu (PSD), spera ca in 2022 sa se circule pe o parte din cei 80 de kilometri de autostrada care sunt in lucru in prezent, sa dea drumul la podul suspendat de la Braila si sa existe drone pe santierele din Romania pana in vara acestui an. "Nu…