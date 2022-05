Stiri pe aceeasi tema

- ”Au fost depuse 28 de oferte pentru constructia celor 4 Tronsoane ale Autostrazii Buzau-Focsani (sectiune a Autostrazii Moldovei- A7), cu o lungime totala de 82,44 km”, a anuntat, marti, ministrul Sorin Grindeanu. Pentru Tronsonul 1 (4,60 km), Buzau – Vadu Pasii: 8 oferte au fost depuse de constructori…

- Prin intermediul unui comunicat de presa primit la redacție, Camera de Comerț și Industrie Prahova anunța ca proiectul de modificare a Legii 335/2007 a camerelor de comerț și industrie din Romania este in prezent in dezbatere la Parlament. Astfel, purtand semnatura președintelui CCI Prahova, Aurelian…

- Mihai Daraban, presedintele CCIR a declarat ca nu este vorba despre o taxa, ci ”o contributie solidara a tot mediului de afsceri, in contextul nevoii promovarii mediului de afaceri, a potentialului Romaniei si incurajarea exportului romanesc. ”Cand vorbiti de 100 de euro s-ar putea sa se sperie multe…

- Romania a fost repartizata, joi, in grupa A la turneul final al Campionatului European de Fotbal, rezervat jucatorilor sub 19 ani, alaturi de Italia, Franța și Slovacia, gazda competiției. In grupa B vor evolua Anglia, Israel, Austria și caștigatoarea grupei a 6-a din turul de Elita, in care vor evolua,…

- Familia Hajos din Cluj-Napoca a luat in urma cu patru ani decizia de a porni intr-o calatorie prin Europa impreuna cu cei trei copii. De cateva luni sunt in Grecia, unde copiii iau pe viu lecții de istorie, gastronomie și iși dezvolta abilitațile sociale. „Nu cred ca oricine poate face asta. Multe familii…

- In urma cu cațiva ani, Europa promitea ca iși va diversifica sursele de gaze, facand eforturi pentru noi piețe pentru a importa gaze din zona Americii, din Orientul Mijlociu și din Caspica. Nu s-a intamplat asta. Mai mult, dependența a crescut spre 40% dupa ce a aparut o noua conducta dinspre Rusia,…

Grupurile bancare Societe Generale (Franta), Raiffeisen Bank (Austria) si UniCredit (Italia), prezente si pe piata bancara romaneasca, au expunere cumulata de 5,9 mld. euro pe Rusia.