Stiri pe aceeasi tema

- Social democrații își aleg sâmbata conducerea în cadrul unui congres extraordinar organizat prin video-conferința. Alegerile interne din PSD sunt lipsite de miza dupa ce în cursa pentru funcția de președinte s-au depus doar doua candidaturi: Marcel Ciolacu și Eugen Teodorovici.…

- Fostul premier Sorin Grindeanu acuza actuala conducere a PSD ca nu pare interesata sa castige urmatoarele alegeri. „Se poate, maestre, sa castigam alegerile. Problema este sa fim mai hotarati si sa luam decizii dure”, a spus Grindeanu intr-un interviu luat de Ion Cristoiu. „Am o senzatie ca, intr-o…

- Marcel Ciolacu a vorbit, vineri, despre data la care ar putea avea loc alegerile locale in Romania. Potrivit liderului PSD, alegerile locale ar trebui sa aiba loc in momentul in care nu va mai exista niciun pericol de contaminare asupra populației. "Alegerile trebuie tinute. Expira mandatele, e normal…

- Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, a evitat vineri, intr-un interviu, sa avanseze o data pentru alegerile locale și parlamentare, spunand ca se va consulta cu Raed Arafat in legatura cu evoluția epidemiei.„O sa rezolvam aceasta noua gafa a guvernului liberal. Eu as vrea sa venim in lege…

- Liderul PMP, Eugen Tomac, s-a intalnit joi cu premierul Ludovic Orban. Discutiile au avut ca tema principala organizarea alegerilor. Eugen Tomac a propus ca alegerile locale sa aiba loc pe 27 septembrie, iar alegerile parlamentare in primul week-end din decembrie. In urma discutiei, premierul…

- Presedintele interimar al Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, spune ca alegerile locale si parlamentare vor avea loc atunci cand pericolul cauzat de pandemia de coronavirus va fi depasit si crede ca acest lucru se va intampla pana la sfarsitul anului. „Alegerile vor fi cand pericolul va fi depasit.…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca este normal sa existe concurenta intr-un partid mare inaintea unor alegeri interne, dar sustine ca nu exista tensiuni in interiorul PSD. Intrebat, insa, daca considera ca sunt oameni care ar trebui sa faca un pas in spate, Ciolacu a afirmat:…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat ca alegerile locale ar putea fi organizate la finalul lunii septembrie, inceputul lui noiembrie, iar votul pentru alagerile parlamentare ar urma sa fie organizat in 6 decembrie. „Dupa evaluarile facute de epidemiologi, cel mai probabil in lunile iulie-august vom avea…