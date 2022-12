Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PNL, Rareș Bogdan, a declarat, la Antena 3, ca toate companiile de stat romanești ar trebui sa-și inchida conturile la bancile austriece din Romania și sa le mute la alte banci, dupa ce Austria a blocat, joi, prin veto admiterea Romaniei și Bulgariei in Consiliul Justiție și Afaceri…

- Unul dintre cei mai mari oameni de afaceri din vestul tarii, care este si unul dintre cei mai importanti fermieri din tara, aradeanul Dimitrie Musca, a dispus, joi dupa-amiaza, inchiderea tuturor conturilor firmelor sale la bancile austriece, ca semn de protest fata de pozitia Austriei in ceea ce priveste…

