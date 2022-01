Stiri pe aceeasi tema

- Legat de criza energetica, de prețurile mari la curent și gaze, Sorin Grindeanu a avertizat ca o soluție ar opri avalanșa de majorari in care s-ar putea intra.„Nu sunt specialist in domeniu. Mie mi se pare ca, daca nu gasim rapid o soluție care sa stea in picioare, intram intr-un carusel care nu se…

- Vicepremierul și ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, se arata nemulțumit de faptul ca niciun guvern nu a reușit sa consume fondurile puse la dipoziție de Uniunea Europeana. Perspectiva este destul de buna pe Programul Operațional Structura Mare (POIM), unde exista supracontractare. „Romania,…

- ”Noi, in acesti ani, Romania, indiferent de guvern – ca sa fiu clar, sa nu fiu interpretat – nu a fost in stare sa cheltuie banii europeni pe care i-a primit”, a declarat, Sorin Grindeanu, marti, la Calarasi, in cadrul unei conferinte de presa. Ministrul a explicat ca multe proiecte au fost impartite…

- ”Din cauza dificultatilor economice din perioada pandemiei, o serie de aeroporturi din Romania au solicitat Ministerului Transporturilor si Infrastructurii aprobarea acordarii unui ajutor de stat pentru aeroporturile care in 2019 au inregistrat un trafic mai mare de 200.000 pasageri, dar mai mic de…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat ca Aeroportul Internațional „Traian Vuia” din Timișoara are la dispoziție, incepand de astazi, noua milioane de lei. Suma va permite aeroportului sa funcționeze in continuare la standarde specifice de siguranța, securitate și calitate. „Suma reprezinta…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat, sambata, dupa o vizita pe santierul podului suspendat peste Dunare de la Braila, ca acesta trebuie sa fie dat in circulatie pana la sfarsitul anului viitor, asa cum prevede contractul.„Am fost astazi pe santierul Podului Suspendat peste Dunare…

- Sorin Grindeanu, propus pentru preluarea portofoliului de la Ministerul Transporturilor si Infrastructurii (MTI), promite ca in mandatul sau Portul Constanta nu va fi privatizat sub nicio forma, ci dimpotriva ar trebui sa fie extins și in niciun caz vandut. In piața s-a speculat foarte mult pe acest…