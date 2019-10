Stiri pe aceeasi tema

- Romania are, incepand de marti, un instrument unic la nivel mondial prin care toti romanii pot verifica zonele in care au semnal mobil si operatorii cu cel mai bun semnal, a anuntat, marti, la Palatul Parlamentului, presedintele Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) propune reducerea cu 10% a tarifelor pentru convorbirile pe mobil, pana la cel mult 0,76 eurocenti/minut, incepand cu 1 ianuarie 2020, ca masura tranzitorie pana la adoptarea unui tarif de terminare a apelurilor la puncte…

- Telekom Romania ar trebui sa notifice Consiliul Concurentei cu privire la intentia de a vinde pachetul de actiuni catre Orange, iar Comisia Europeana trebuie sa-si dea avizul, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, Eduard Lovin, vicepresedintele Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare…

- Valoarea totala a pietei serviciilor postale din Romania s-a ridicat, in 2018, la 3,2 miliarde lei, in crestere cu 13% fata de anul anterior, iar Compania Nationala "Posta Romana" (CNPR) a pierdut pozitia de lider in favoarea Fan Courier, care a inregistrat o cota de piata de 21%, arata datele Autoritatii…

- Coletele care depasesc 31,5 kilograme nu vor mai fi considerate trimiteri postale, incepand cu data de 1 ianuarie 2020, in timp ce livrarea preparatelor alimentare pregatite in vederea consumului imediat, inclusiv a bauturilor care insotesc aceste preparate, nu vor mai intra in categoria serviciilor…

- Doua treimi dintre utilizatorii de comunicatii electronice cunosc faptul ca retelele de comunicatii electronice sau dispozitivele utilizate pot emite radiatii, iar 40% dintre ei nu se protejeaza de acestea, a afirmat, miercuri, Sorin Grindeanu, presedintele Autoritatii Nationale pentru Administrare…

- Doua treimi dintre utilizatorii telefoanelor mobile cunosc faptul ca retelele de comunicatii electronice sau dispozitivele utilizate pot emite radiatii, dar 40% dintre ei nu se protejeaza de acestea, a declarat Sorin Grindeanu, presedintele Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in…

- Tariful maxim pentru apelurile nationale pe mobil ar putea scadea cu aproape 10%, incepand cu data de 1 ianuarie 2020, de la 0,84 eurocenti/minut la 0,76 eurocenti/minut, se prevede intr-un proiect al Autoritații Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM). "Conform legislaţiei…