- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a anuntat miercuri aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru dezvoltarea infrastructurii Portului Braila, danele 26 si 27, o investitie in valoare de 126,824 milioane de lei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- „Am aprobat astazi in sedinta de Guvern indicatorii tehnico-economici pentru dezvoltarea infrastructurii Portului Braila (danele 26 si 27)! Pentru derularea acestui proiect a fost realizat un studiu de fezabilitate din care a rezultat ca sunt necesare urmatoarele lucrari: – constructia unor cheuri verticale…

- Ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Sorin Grindeanu a declarat, in cadrul unei conferinte de presa sustinuta in Portul Constanta ca este optimist in ceea ce priveste proiectul "Alternativa Techirghiol""Au fost discutii pe variante. Are finantare europeana. Eu fost discutii…

- Sorin Grindeanu a afirmat, luni seara, la B1 Tv, ca dezvoltarea infrastructurii de transport “trebuie sa fie una din primele prioritati, daca nu chiar prima”, in cadrul unui proiect de tara. El a anuntat ca in ultimele doua saptamani s-au facut schimbari legislative care sa urgenteze unele termene,…

- Consilierii judeteni au aprobat, in sedinta ordinara de marti, indicatorii tehnico - economici pentru construirea si dotarea Institutului Regional de Medicina Cardiovasculara lasi. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Consilierii județeni de Iași au aprobat astazi studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru construirea Insititutului Regional de Medicina Cardiovasculara din Miroslava. Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe a subliniat importanța acestui institut care va deservi intreaga…

- Masuri pentru eliminarea birocratiei in achizitiile publice Sorin Grindeanu. Foto: Arhiva. Guvernul a luat o serie de masuri pentru a elimina birocratia în achizitiile publice, dar si pentru a contribui la respectarea contractelor de catre companii. Deciziile reprezinta un pas…

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, vicepremierul Sorin Grindeanu, a prezentat, marti, la Parlament, o serie de modificari in legislatia achizitiilor si in procedurile de eliberare a avizelor, menite sa faciliteze dezvoltarea infrastructurii, acestea fiind detaliate in sedinta coalitiei de…