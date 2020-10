Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Grindeanu ar fi prima opțiune a PSD pentru funcția de premier al Romaniei, potrivit unor surse Antena 3 din conducerea partidului. Care ar fi cea de doua varianta a social-democraților. Social-democratii trebuie sa decida daca vor prezenta echipa guvernamentala inainte de alegerile parlamentare…

- „O noua conferința de presa inutila la Palatul Cotroceni! In afara de disperarea pentru alegeri pe 6 decembrie, nimic de spus. E totuși de remarcat ca dl Iohannis are din ce in ce mai puține raspunsuri la intrebarile jurnaliștilor! Din ce in ce mai des nu comenteaza sau nu este de resortul președintelui…

- Managerul Institutului Marius Nasta, medicul Beatrice Mahler, spune ca cele mai multe reacții negative la adresa personalului medical nu vin din partea pacienților, ci din partea aparținatorilor, care nu ințeleg dificultatea activitații și a nivelului de efort care se face.Asta dupa ce in…

- Anunț de ultima ora in scandalul saptamanii. Clotilde Armand anunța ca Biroul Municipiului Bucuresti a respins cu 11 la 4 voturi contestațiile PSD impotriva ei: „de astazi sunt oficial primarul Sectorului 1”.Clotilde Armand anunța pe Facebook ca Biroul Municipiului Bucuresti a respins in urma…

- Prim-vicepresedintele PSD, Sorin Grindeanu, reclama existenta unor buletine de vot tiparite gresit si nerespectarea ordinului dat de ministrul Sanatatii privind accesul cu prioritate in sectiile de votare al persoanelor cu varste de peste 65 de ani a celor cu boli cronice sau diabet. ”Asa cum au esuat…

- Dupa 17 ministri, 8 directori Metrorex si 5 ani de intarzieri, magistrala M5 e in sfarsit deschisa. Inaugurarea oficiala a avut loc la ora 12:00, iar premierul Orban si presedintele Klaus Iohannis au fost prezenti. Accesul pe magistrala de metrou M5 va fi gratuit in cursul zilei de astazi pana la ora…

- Autor: Cornel NISTORESCU Adevarul este ca suntem in cea mai grea situație posibila. Criza sanitara de proporții cu instituții debile, sarace și impanate cu o mulțime de figuranți. Criza financiara pe drum și criza economica in lume. Nici nu mai știm pe unde suntem noi. Guvern de piriți, intermediari,…

- Intrebat cati parlamentari PSD vor fi in plen la votul pe motiune, Grindeanu a raspuns: "Toti. Cine nu se prezinta maine sau voteaza invers, daca nu exista o cauza obiectiva, inseamna ca nu mai face parte din echipa PSD. Vreau sa fiu cat se poate de clar din acest punct de vedere". El a precizat…