- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat cu incredere ca Podul de la Braila este intr-o stare sigura, respingand ironic criticile venite din partea USR. El a sugerat ca cei care au indoieli cu privire la siguranța podului ar putea opta sa foloseasca bacul, cu condiția sa știe unde se afla…

- Dintr-o filmare postata de un roman, care a mers pe podul de la Braila și a inceput sa traga de șuruburi, reiese ca acestea au fost puse doar de forma. „Uite: iese! Podul o sa cada. Maine-poimaine treceți pe el. Ai de capul meu. Nimic nu-i strans. E facut la fantezie!”, a spus romanul pe filmare, in…

- La numai o luna de la inaugurarea podului suspendat de la Braila apar probleme grave cu asfaltul. Șoferii spun ca pe sensul de mers dinspre județul Tulcea au aparut denivelari mari, iar unii chiar s-au temut ca se vor rasturna. Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a declarat…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat joi, cu ocazia inaugurarii Podului suspendat peste Dunare, ca Drumul Expres Galati – Braila, care va face legatura cu Podul peste Dunare, ar putea fi inaugurat la inceputul anului viitor. ‘Ma astept ca, pana la sfarsitul anului, sa se termine si…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat la inaugurarea Podului peste Dunare intre Braila si Tulcea ca este un pod pe care l ar numi un pod al sperantei.Ministrul a mai precizat ca este prima conexiune rutiera din istoria Romaniei dintre judetele Tulcea si Braila si este dovada ca statul…

- Podul suspendat peste Dunare, care leaga Tulcea și Braila, va fi dat in folosința joi, 6 iulie, la ora 13.00. Construcția a inceput in 2018, iar costurile s-au ridicat la aproximativ 500 de milioane de euro.Pe 6 iulie va fi data in circulatie varianta Macin, iar pana la sfarșitul anului va fi data in…

- Podul construit peste Dunare la Braila, al treilea pod suspendat ca dimensiune din Europa, va fi dat in circulatie pe 6 iulie, a anuntat, vineri, Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu. Initial se anuntase ca data de deschidere 27 iunie. „Am hotarat impreuna cu colegii, si cu…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, susține ca podul suspendat peste Dunare de la Braila nu va mai fi inaugurat pe 27 iunie 2023, așa cum a anunțat inițial. Oficialul va merge vineri, 23 iunie 2023, in inspecție la pod.