- Intrebat cati parlamentari PSD vor fi in plen la votul pe motiune, Grindeanu a raspuns: "Toti. Cine nu se prezinta maine sau voteaza invers, daca nu exista o cauza obiectiva, inseamna ca nu mai face parte din echipa PSD. Vreau sa fiu cat se poate de clar din acest punct de vedere". El a precizat…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, spune ca se asteapta ca si partenerii social-democratilor sa voteze motiunea de cenzura si ca declaratiile privind anumite blaturi "nu tin loc de vot". "Parlamentarii PSD vor vota maine motiunea de cenzura! Guvernul Orban trebuie sa plece, a produs deja mult prea mult…

- Intrebat daca PNL poarta negocieri pentru ca motiunea de cenzura sa nu fie votata, Ludovic Orban a explicat ca liberalii poarta negocieri in Parlament in acest sens. "Noi vom discuta individual cu toti parlamentarii. Politic cu PSD-ul nu avem de discuta. Vom discuta individual cu toti parlamentarii…

- Guvernul a depus vineri la Curtea Constitutionala sesizarea referitoare la existenta unui conflict juridic de natura constitutionala Guvern-Parlament in legatura cu motiunea de cenzura initiata de PSD si prezentata deja in Parlament. ”Este clara intentia PSD-ului de a provoca haos in Romania, asa cum…

- Vineri are loc sedinta Comitetului Executiv National al PSD in care se va discuta despre data votului in cazul motiunii de cenzura si congres. "Noi ne dorim sa votam cat mai repede, pentru ca, in momentul asta, orice zi in plus cu Guvernul Orban este pierdere pentru tara, atat sanitar vorbind, cat…

- PSD a depus luni, in Parlament, moțiunea de cenzura, insoțita de 205 voturi de susținere. Pentru demiterea Guvernului este nevoie sa voteze 233 de parlamentari. Partidele și-au facut publice destul de rapid opțiunile: USR: Este „total exclus” ca parlamentarii USR sa joace alaturi de PSD, a transmis…

- Moțiunea de cenzura depusa de PSD pentru demiterea Guvernului Orban va trece. Conform informațiilor aparute pe surse, parlamentarii PSD, Pro Romania, ALDE și de o parte dintre parlamentarii independenți și cei ai minoritaților naționale ar urma sa voteze. UDMR a anunțat ca nu va semna moțiunea, insa,…