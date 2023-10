Stiri pe aceeasi tema

- ”Una din cauzele pentru care deficitul nostru e destul de mare, nu a sarit inca de 4,4 la suta, dar sunt toate premisele sa se intample acest lucru pana la sfarsitul anului, e si faptul ca suntem la granita cu Ucraina si impactul acestui razboi asupta unei tari care are cea mai lunga granita cu Ucraina…

- Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a declarat sambata, 7 octombrie, la Prima TV, ca a jucat in timpul studenției la jocurile de noroc, „dar nu mai mult de doua ori”, transmite News.ro.„Sincer, cred ca da, in studentie, dar nu mai mult de doua ori. Nu mai mult! Fiind totusi un bun student la matematica,…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat, vineri, noi masuri pentru facilitarea tranzitului cerealelor ucrainene. De asemenea, crește importanța Canalului Sulina, care va putea fi folosit 24 de ore din 24. Grindeanu a avut, vineri, o intalnire la Constanta cu oficiali ucraineni, americani,…

- Ministrul Transporturilor si al Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, la Galati, ca in perioada urmatoare vor fi luate masuri pentru a fi crescuta capacitatea de tranzit prin Romania a cerealelor ucrainene de la 2 la 4 milioane de tone in fiecare luna. Declaratia ministrului Transporturilor…

