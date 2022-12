Stiri pe aceeasi tema

- Varianta Ocolitoare a municipiului Tecuci, va fi deschisa „in cateva zile”, anunța Bogdan Mindrescu, secretar de stat in ministerul Transporturilor și Infrastructurii. Proiectul este foarte important, atat pentru locuitorii municipiului, cat și pentru șoferii care tranziteaza zona, spune Mindrescu.…

- Programul Operational pentru Transport a fost aprobat de Comisia Europeana, suma alocata fiind de 9,6 miliarde de euro, din care 4,65 miliarde sunt fonduri europene nerambursabile, a anuntat, vineri, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, pe pagina sa de Facebook. „Unda verde…

- “Urtoi nu este membru PSD, insa e un om muncitor si eu il sustin. Am discutat cu ministrul Sorin Grindeanu astazi, iar postul lui Urtoi nu este in pericol. Cei care il critica ar trebui sa vada mai intai ce face acest om, apoi sa vorbeasca. Este un om apreciat, el ii prezinta ministrului cu acuratete…

- Sorin Grindeanu a fost intrebat, marti, intr-o conferinta de presa, despre accidentul feroviar de langa Filiasi, unde noua vagoane de marfa au deraiat. “In cazul amintit de dumneavoastra s-a intrat pe procedura normala, exista organisme in cadrul ministerului care fac ancheta si vor transmite concluziile.…

- Circulatia inca deschisa pe Transfagarasan si Transalpina foto: Razvan Stancu RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Sunt ultimele zile cu circulație complet deschisa pe tronsoanele de altitudine de pe Transfagarașan și Transalpina - atenționeaza Compania de drumuri. O comisie tehnica din…

- Dupa mai bine de un an de la lansarea licitației, lotul trei are, in sfarșit, un contructor desemnat. Decizia a fost luata de CNAIR dupa finalizarea procesului de reevaluare a ofertelor, in conformitate cu dispozițiile CNSC și ale Curții de Apel București, a transmis ministrul Transporturilor, Sorin…

- Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan i-a adresat o intrebare ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu, prin care vrea sa afle daca exista o expertiza tehnica a structurii de rezistența a podurilor rutiere și feroviare din județul Suceava. Ioan Balan i-a transmis ministrului Grindeanu ca cea mai ...