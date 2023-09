Stiri pe aceeasi tema

- Planul rosu de interventie a fost activat in noaptea de vineri spre sambata, in judetul Braila, dupa ce un autocar cu peste 70 de pasageri a fost implicat intr-un accident intre localitatile Insuratei si Baraganu. 20 de persoane au fost ranite in accident, un copil numarandu-se printre victimele in…

- Bilantul victimelor cauzate de incendiul care aproape a devastat un oras pe insula Maui depaseste acum 100 de morti, a anuntat guvernatorul arhipelagului american Hawaii, Josh Green. Pe rețelele de socializare au fost publicate imagini apocaliptice din paradisul din Hawai. Totul e facut scrum. Ok, this…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat, vineri, la Galati, ca in perioada urmatoare vor fi luate masuri pentru a fi crescuta capacitatea de tranzit prin Romania a cerealelor ucrainene de la 2 la 4 milioane de tone in fiecare luna. Declaratia ministrului Transporturilor a fost facuta in…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat, vineri, la Galati, ca in perioada urmatoare vor fi luate masuri pentru a fi crescuta capacitatea de tranzit prin Romania a cerealelor ucrainene de la 2 la 4 milioane de tone in fiecare luna. Declaratia ministrului Transporturilor a fost facuta in…

- Doua femei din Braila au fost ranite marți, in jurul pranzului, intr-un accident in care a fost implicat deputatul PSD Gheorghe Șimon, fost ministru al Economiei. Accidentul a avut loc la Stramtura, in Maramureș, și doua femei au fost ranite și transportate la spital, dupa ce mașina in care se aflau…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat joi, cu ocazia inaugurarii Podului suspendat peste Dunare, ca Drumul Expres Galati – Braila, care va face legatura cu Podul peste Dunare, ar putea fi inaugurat la inceputul anului viitor. ‘Ma astept ca, pana la sfarsitul anului, sa se termine si…

- Podul suspendat peste Dunare, care leaga Tulcea și Braila, va fi dat in folosința joi, 6 iulie, la ora 13.00. Construcția a inceput in 2018, iar costurile s-au ridicat la aproximativ 500 de milioane de euro.Pe 6 iulie va fi data in circulatie varianta Macin, iar pana la sfarșitul anului va fi data in…

- Podul de la Braila va fi dat in circulație pe 6 iulie, pe varianta Macin, a anunțat vineri ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu, aflat in vizita pe șantier. Podul de la Braila este cea mai complexa lucrare de infrastructura rutiera de dupa Revoluție și a costat peste 500 de milioane de euro, finanțare…