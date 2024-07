Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat vineri la Timișoara ca progresele pe Valea Oltului sunt in conformitate cu programul stabilit, subliniind ca defrișarile nocturne nu ar putea fi efectuate nici „daca ar exista batalioane de ostași galbeni pe versanți”. „Marți, in linii mari, voi vizita șantierul pentru a evalua evoluția lucrarilor. Va fi marți de […] The post Grindeanu a explicat de ce nu se pot face defrișari noaptea pe Valea Oltului: ”Nici daca ar fi batalioane de ostași galbeni” appeared first on Puterea.ro .