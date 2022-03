Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat Ordonanța de urgența care modifica și completeaza Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat și Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru șomaj și stimularea ocuparii forței de munca. Principalele modificari vizeaza stimularea participarii pe piața muncii a beneficiarilor…

- Guvernul a aprobat Ordonanța de urgența care modifica și completeaza Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat și Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru șomaj și stimularea ocuparii forței de munca. Principalele modificari vizeaza stimularea participarii pe piața muncii a beneficiarilor…

- Tuica si vinul produse in gospodarie, impozitate daca depasesc 50 de litri anual. Guvernul a aprobat o ordonanta de urgenta prin care se introduce instituirea scutirii de la plata accizelor pentru alcoolul etilic din fructe, in limita a 50 de litri anual, realizat si consumat de o persoana fizica, de…

- De la inceputul acestui an au intrat in vigoare mai multe prevederi care vizeaza domeniul salarizarii. Principalele modificari ale Legii privind sistemul unitar de salarizare in sectorul bugetar sunt: s-a modificat noțiunea de baza ”funcție temporar absenta”. Astfel, funcție temporar absenta reprezinta…

- Social – democrații se arata nemulțumiți de actuala lege a plafonarii prețurilor la energie electrica și gaze naturale, in cazul persoanelor fizice, și avanseaza noi propuneri. PSD va solicita, in prima ședința a Coaliției de guvernare, adoptarea in regim de urgența a unor modificari și completari la…

- „Investițiile in infrastructura județului Argeș aprobate de catre Guvern” Deputatul PSD de Argeș Simona Bucura-Oprescu anunța ca la finalul anului trecut Guvernul a aprobat lista de investiții in infrastructura. Multe obiective vizeaza și județul Argeș. „Vești bune pentru argeșeni! Așa cum ne-am asumat,…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, joi, ca majorarea salariilor din sistemul public, conform Legii 153/2017, ar putea avea loc, daca incasarile la bugetul de stat vor creste. El a afirmat, in cadrul unei emisiuni la TVR 1, ca pentru Guvernul pe care il conduce nu este „confortabil” sa amane aplicarea…

- Angajatii din Sanatate anunta mitinguri in Piata Victoriei, la Palatul Cotroceni si la Palatul Parlamentului, in data de 28 decembrie, pentru acordarea drepturilor salariale, au transmis reprezentanții Federatiei „Solidaritatea Sanitara” intr-un comunicat de presa. Protestele incep la ora 10.30, cu…