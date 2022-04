Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat, marti, la Constanta, ca este normal ca garile și haltele din Romania sa fie preluate de catre autoritatile locale, deoarece CFR nu are forta necesara pentru realizarea de investiții. Iar cea mai buna dovada este faptul ca, in opinia lui, peste…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat, marti, la Constanta, ca o linie de cale ferata de tip sovietic, cu ecartament larg, care vine din Republica Moldova si merge direct in Portul Galati, va fi reabilitata rapid, licitatia fiind deja postata pe SEAP. ‘O alta investitie pe care o facem…

- „Nu doar garile (sa treaca la autoritatile locale - n.r.), inclusiv anumite terenuri care sunt nefolosite in acest moment de catre CFR. Hai sa spun in mare CFR, indiferent de companie, ca e Marfa, Infrastructura, Calatori mai putin, pe zona asta, pe care nu le-au folosit si care zac in acest moment.…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, spune ca peste 90% din garile si haltele din Romania „aproape ca gara din Mariupol”. El adauga ca e normal ca garile sa fie preluate de catre autoritatile locale, pentru ca CFR nu are bani pentru a investi in ele.

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu a anuntat, vineri, ca Ministerul Transporturilor lucreaza la cadrul legal pentru transferul garilor de la CFR in administrarea autoritatilor locale, care doresc sa le preia si sa le modernizeze. ”Multe gari din Romania arata ca dupa razboi! La Ministerul Transporturilor…

- Sorin Grindeanu a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, la Constanta, ca este de acord cu descentralizarea. “Eu sunt de acord cu descentralizare si suntem de acord si acest lucru il avem daca vreti ca si tinta. Am semnat in lunile acestea foarte multe proiecte de descentralizare, a insemnat…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat, marți, la Constanța, ca 80 – 90% din garile si haltele din Romania arata ca dupa razboi, “jalnic”. Ministrul a mentionat ca nu exista forta pentru ca acestea sa fie refacute, astfel ca se ia in calcul soluția de a le transfera la autoritatile…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat luni ca au mai fost semnate alte sase protocoale de colaborare intre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) si autoritatile locale.