„617 milioane de euro vor fi alocate pentru siguranta rutiera in urmatorii 7 ani! Am aprobat, in sedinta de Guvern, Strategia Nationala Pentru Siguranta Rutiera (2022-2030), jalon din PNRR indeplinit cu o luna mai devreme fata de termenul asumat. Prin aceasta Strategie, dorim sa reducem cu 50% numarul de decese si de raniri grave cauzate de accidentele rutiere. Finantarea masurilor va fi asigurata prin PNRR si POT si se va ridica la o valoare totala de 617,6 milioane de euro. Suma prin PNRR este de 219 milioane euro”, a scris Sorin Grindeanu, miercuri pe Facebook. El a prezentat si proiectele…