- Deputatul Ionel Danca a declarat, pentru MEDIAFAX, ca starea lui Ion Stefan este stabila, dupa accident, insa va fi dus la Bucuresti, la Spitalul Floreasca. „A suferit un accident, este ranit, dar stiu ca starea este stabila. Va fi dus la Spitalul Floreasca", din Bucuresti. Surse locale…

- Fostul ministru Ion Ștefan este in stare grava, dar stabila, dupa ce l-a lovit o macara, miercuri, in timp ce se afla la o firma al carei acționar este, apoi a cazut de la o inalțime de 3 metri. Ștefan va fi dus la București, la Spitalul de Urgența Floreasca. Deputatul Ionel Danca a declarat, pentru…

- Barbatul de 43 de ani, din Oreavu, lovit de tren ieri in Gugești, a fost transferat aseara la Spitalul Clinic de Urgența Floreasca din București. Inițial, acestuia i-au fost acordate ingrijiri medicale de echipajul de ambulanța solicitat la fața locului, ulterior fiind transportat la Spitalul Județean…

- Partidul Național Liberal a promis ca va aduce lapte și miere in municipiul reședința de județ, imediat dupa alegerile din 27 septembrie. Aveau insa o condiție liberalii, anume aceea ca Ion Ștefan, pe atunci ministru al Dezvoltarii, sa fie ales primar, iar mana sa dreapta, respectiv viceprimar,…

- Șase dintre pacienții transferați dupa incendiul de la Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” din București sunt inca la Terapie Intensiva, a anunțat duminica dimineața Ministerul Sanatații. Potrivit Centrul Operativ pentru Situații de Urgența din cadrul Ministerul Sanatații, șase dintre…

- Șase pacienți afectați de incendiul de la Matei Balș, soldat pana acum 14 morți, sunt in stare grava. Ceilalți sunt in stare stabila, potrivit informațiilor centralizate de Centrul Operativ pentru Situații de Urgența al Ministerului Sanatații. Dintre aceștia, 2 pacienți sunt in stare staționara grava…

- Un acrobat de la Circul Globus din București a cazut, vineri, de la o inalțime de aproximativ 7 metri, informeaza news.ro . Acrobatul are 20 de ani și a fost gasit inconstient de catre echipajele de interventie, fiind intubat si transportat la Spitalul de Urgența Floreasca. „Prea multe informații nu…

- Din 53 de pacienți care au fost transferați la alte spitale dupa incendiul puternic de la „Matei Balș”, 36 sunt in continuare internați. Dintre aceștia, șapte sunt internați la ATI, unii dintre ei fiind in stare grava. Starea de sanatate a pacienților afectați de incendiul care a avut loc la Institutul…