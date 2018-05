Grija zilei de mâine – Cel mai mare stres la români Din pacate, in ziua de azi timpul lung de munca și lipsa pauzelor reprezinta "programul normal de lucru" al multor romani. Potrivit statisticilor, romanii lucreaza ore suplimentare pentru a avea bani și deseori la serviciu sunt nevoiți sa suporte situații stresante care ii aduc la capatul puterilor. Mulți dintre cei care muncesc sunt copleșiți de stresul de la job dar și de cantitatea de munca pe care o au de realizat. Unii muncesc pentru alții care au pile și stau degeaba, alții au posturi cu un volum de munca care ar fi pentru doua persoane. Mulți se plang ca li se cere performanța, sa-și indeplineasca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- BERBEC Se anunța o saptamana plina pentru tine din punct de vedere financiar. Ai șanse sa caștigi mai mulți bani sau sa primești fix cand te așteptai mai puțin. Dar aceleași aspecte astrale sunt responsabile și pentru apariția unor cheltuieli neașteptate. Este important sa eviți cheltuielile…

- Primaria Sectorului 1 deschide o gradinita vineri, cand toate scolile din Bucuresti sunt inchise din cauza vremii, pentru copiii ai caror parinti nu pot avea grija de ei cat timp sunt la serviciu. Parintii isi pot lasa copiii si la centrele si gradinitele din Sectoarele 2, 3 si 4, in ziua de vineri.

- Alergarile alaturi de familie, unesc și relaxeaza Exista o vorba: ”Familiile care se joaca impreuna, raman impreuna”. O distracție care sa-i includa atat pe parinți cat și pe copii poate fi și alergatul, o activitate sanatoasa, atractiva, care intarește legaturile dintre membri unei familii. Trebuie…

- Primaria municipiului Targoviște și AJOFM au organizat o bursa locurilor de munca dedicata persoanelor beneficiare de ajutor social de pe Post-ul TARGOVIȘTE: Bursa locurilor de munca pentru asistații social. Majoritatea nu doresc serviciu, ci sa vorbeasca cu primarul sa nu le taie beneficiile apare…

- BERBEC Vei avea mult de munca in aceasta saptamana la locul de munca, insa din pacate rezultatele nu se vor vedea. In consecinta, nici banii la care sperai si de care aveai atata nevoie nu se vor arata. Din pacate, te vei vedea nevoita sa te imprumuti la o persoana apropiata pentru…

- O spun clar si raspicat : negestionat bine, internetul poate fi mai mult un pericol decat un suport pentru organizatii sau oameni care vor sa construiasca si sa mentina o relatie cu publicul relevant. De ce ? In primul rand, este un spatiu cat se poate de liber unde oamenii isi…

- Statul vrea sa ofere acesti bani pentru ca toti copii sa-si continue studiile, sa-și deschida o afacere sau sa iși cumpere o casa din momentul cand vor implini 18 ani. Banii vor fi depusi la CEC Bank, astfel incat, cu tot cu dobanzi, in momentul implinirii a 18 ani, fiecare copil sa aiba in cont…

- In cateva minute, trei barbati au reusit sa fure o adevarata avere. Peste 44.000 de euro si un miliard de lei vechi au disparut din casa unor ieseni in cateva minute. Furtul a fost comis ieri, in jurul pranzului, in satul Scheia din comuna ieseana Alexandru Ioan Cuza. Trei barbati au oprit…