Grija pentru starea sotiei i-a adus un dosar penal!

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat s-a urcat la volan, deși nu avea acest drept, explicația data oamenilor legii fiind aceea ca soția sa era prea obosita sa mai conduca mașina. Acum are alte probleme decat starea de oboseala a soției. Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita efectueaza cercetari…

- ZIUA ȘI TUPEUL!… Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița efectueaza cercetari in privința a doi barbați: unul cu cetațenie R. Moldova asupra caruia a fost descoperit un permis de conducere fals și al doilea, tot cu cetațenie Republica Moldova, a fost depistat, in…

- FALS SCUMP… Un barbat de 34 de ani din Republica Moldova, a fost gasit la controlul de frontiera, ca pasager in mașina cu care dorea sa ajunga intr-o țara din UE, avand asupra lui un permis de conducere fals. Ieri, 09 februarie a.c., in jurul orei 11.20, in Punctul de Trecere a Frontierei Albița-I.T.P.F.…

- GAFA… INTERNAȚIONALA!… Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița efectueaza cercetari in privința unui georgian, de 43 de ani, asupra caruia, la controlul de frontiera, a fost descoperit un permis de conducere fals. In Punctul de Trecere a Frontierei Albița-I.T.P.F.…

- GHINIONIST…Politistii de frontiera din Albita au descoperit o carte de identitate falsa, cu insemnele romanesti, asupra unui barbat de 37 de ani, cu cetatenie Republica Moldova. Pe 1 februarie a.c., in jurul orei 08.15, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita – I.T.P.F. Iasi, moldoveanul s-a prezentat…

- NU PENTRU UE!… Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița efectueaza cercetari in privința unui barbat cu cetațenie romana și Republica Moldova care a prezentat la controlul de frontiera un permis de conducere fals. Astfel, acesta, in data de 22 ianuarie a.c., in jurul…

- PRINS ȘI INCHIS… In cadrul activitaților operative desfașurate zilele trecute, polițiștii vasluieni au preluat și escortat un barbat de 28 de ani, A. Ion, din Republica Moldova, care figura urmarit internațional, in baza unui mandat european de arestare. „La data de 6 ianuarie a.c., polițiștii de…

- TUPEIST CU “ȘTAIF”… Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița efectueaza cercetari cu privire la un barbat cu dubla cetațenie, romana și Republica Moldova, care intenționa sa introduca in țara peste 8.000 de pachete de țigari de contrabanda, plus bautura cat cuprinde,…