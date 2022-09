GRIJĂ MARE – Controale la magazinele Penny din Maramureș. Produse expirate și alte probleme găsite In ultima saptamana, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Maramureș a realizat o serie de controale la magazinele Penny din județ, comisarii OPC Maramureș verificand daca este respectata legislația in vigoare, in domeniu, in magazinele lanțului de supermarketuri, ca parte a unei tematici naționale de control. Astfel, pe raza județului, au fost controlate 4 magazine, aparținand lanțului Penny, pentru neregulile constatate comisarii CJPC Maramures aplicand 6 amenzi contravenționale, in valoare totala de 27.000 lei și 2 avertismente. „Neregulile constatate in timpul controalelor… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

