Grigore Leșe s-a mutat la biserică. Recent a trecut printr-un accident vascular! Grigore Leșe s-a mutat intr-o biserica din Parcul Titan. Marele folclorist și om de televiziune a ales sa fie alaturi de icoane și fețe bisericești, dupa ce a trecut de o cumpana, un accident vascular. Profesor doctor la Facultatea de Litere și Universitatea de Muzica, Leșe (67 ani) și-a stabilit domiciliul la Complexul Parohial Sf Antonie cel Mare din București. Prezentatorul televiziunii publice a ajuns sa locuiasca in modernele chilii urbane dupa un accident vascular. Cantarețul a fost salvat de doctorii Spitalului de Urgența Floreasca. Artistul locuia la ultimul etaj al unui bloc fara lift,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

