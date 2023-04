Stiri pe aceeasi tema

- Cand Brigitte nu-i acasa, Florin Pastrama iși face de cap?! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au fost pe urmele lui și au filmat fiecare mișcare a omului de afaceri. In compania cui a fost surprins soțul vedetei și cum iși petrece timpul in timp ce bruneta se afla…

- Dupa divorțul de Simona Halep, Ioni Iuruc este un barbat singur și potent financiar. El a fost surprins de paparazzi celui mai tare site de știri mondene, SpyNews.ro, in compania unor doamne, la o masa intr-un restaurant de lux din Capitala. Timp de cateva minute, el le lasa singure și are o conversație…

- Fostele iubiri, pentru unii, nu sunt doar amintiri! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au fost pe faza și au surprins-o pe Oana Marica in compania unor prieteni, printre care și fostul ei iubit, Renert Gad. Cum l-a provocat frumoasa șatena pe medicul estetician.…

- Cum și cu cine iși ocupa Maximilian Dyer timpul liber?! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au surprins pe fiul vitreg al lui Andrei Gheorghe in timp ce purta discuții aprinse, in mijlocul zilei. Cine l-a scos din sarite!

- Victor Pițurca a scapat de controlul judiciar, dar se pare ca supararile tot nu-i dau pace! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au surprins pe fostul selecționer in timp ce se plimba in padurea Baneasa. Tatal lui Alex Pițurca parea abatut și a vorbit minute in…

- Gabi Badalau, aroganța suprema pe șoselele din Capitala. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au surprins pe Gabi Badalau in timp ce iși conducea bolidul de peste 200.000 de euro, fara sa țina cont de regulile de circulație. Avem dovada clara ca iubitul Biancai…

- Dupa ce Spynews.ro l-a surprins pe Alex Ashraf, soțul Oanei Zavoranu, alaturi de o alta domnișoara la care a și innoptat, reporterii Spynews.ro l-au contactat pe barbat cu privire la desparțirea dintre el și vedeta TV. Avem prima reacție a acestuia, in exclusivtate!

- Daniel Tudorache, intalnire discreta in Dorobanți, in miezul zilei, cu o bruneta! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au surprins pe fostul primar al sectorului 1 in timp ce se plimba in cartierul bogatașilor, intr-o companie placuta. Cine e femeia alaturi de care…