Stiri pe aceeasi tema

- Portretizarea lui Nicolae Ciuca drept „eroul de la Nasiriyah” intr-un documentar este, cel puțin romanțata, insa nu putem spune ca nu a avut o cariera militara respectabilaa, cu stelele obținute in teatre de razboi. Cariera lui politica este mai insa puțin respectabila.

- Cuprinși de panica și depresie dupa prestația lui Joe Biden in confruntarea cu Donald Trump, democrații iau in serios varianta de a-l retrage din cursa prezidențiala. Insa au nevoie chiar de Biden pentru a...

- Ministrul Agriculturii, Vladimir Bolea, a declarat ca serviciul antigrindina din Moldova funcționeaza la un nivel inalt și planifica sa extinda acoperirea pe intreg teritoriul țarii pina la sfirșitul acestui an. Potrivit lui, noua tehnologie, in colaborare cu Romania, va fi mult mai eficienta in combaterea…

- De cateva saptamani, liberalii au dat indicii ca il vor candidat pe președintele partidului, Nicolae Ciuca, la funcția de la Cotroceni.Nimic oficial nu a fost anunțat și nu este clar in acest moment daca PNL ar vrea ca Ciuca sa fie candidat comun al PSD-PNL sau nu.De cealalta parte, social-democrații…

- Avocata Georgiana Teodorescu, candidat AUR la alegerile europarlamentare, susține ca in Satu Mare alegerile sunt fraudate. Conform acesteia, un numar foarte mare de alegatori de diferite etnii sunt adusi cu masinile din afara tarii pentru a vota. „Prima si cea mai grava, despre care am aflat recent…

- Planul consilierului județean PSD Alexandru Cordoș, candidat pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Cluj pentru a susține sanatatea in mediul rural: cabinete cu medici de familie in fiecare UAT, locuințe pentru personalul din servicii publice, centre de zi pentru varstnici , ingrijire…

- Guvernul Cehiei va continua colaborarea cu Republica Moldova, propunind lansarea unui nou proiect in sectorul agricol, adaptat necesitaților naționale. Despre aceasta s-a discutat in cadrul intrevederii vicepremierului Vladimir Bolea, ministru al Agriculturii si Industriei Alimentare (MAIA), cu Michal…

- Un candidat la președinție a facut declarații incredibile cu doar cateva ore in urma! Susține ca un vierme i-a mancat din creier. Ce simptome a avut și cu probleme de sanatate s-a confruntat de-a lungul timpului.