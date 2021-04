Stiri pe aceeasi tema

- Conflictul dintre FCSB și CSA Steaua are parte de noi declarații, de aceasta data, din partea patronului formației din Liga 1, Gigi Becali. Finanțatorul din Pipera este la curent cu noile schimbari din fotbalul de pe batranul continent legate de inființarea competiției Superliga Europei, despre care…

- Dumitru Dragomir (74 de ani), fostul șef al LPF, pretinde ca FCSB va fi primita pe noul stadion din Ghencea, costurile de intreținere pentru acesta fiind prea mari pentru Armata. In plus, il ataca pe Florin Talpan, juristul CSA Steaua. Stadionul „Steaua”, pe care FCSB a primit „interzis”, ar putea totuși…

- Chiriches se poate gandi linistit acum la meciurile celor de la Pandurii. Fundasul nu mai negociaza cu Steaua un transfer pentru ca ieri Gigi Becali a renuntat la ideea de a-l mai cumpara de la Pandurii. Finantatorul ros-albastrilor a declarat ca nu-...

- Dupa mai multe saptamani de schimburi de replici intre cele doua parți, astazi a venit ziua marelui duel. Fanii celor de la CSA Steaua s-au strans la stadionul din Ghencea, cu aproximativ trei ore inaintea startului partidei și au creat o atmosfera de zile mari. Peluza Sud a steliștilor a aprins torțe…

- George Ogararu, actualul manager al Stelei, a dezvaluit in premiera culisele transferului sau la Ajax, din primavara lui 2006. Fostul fundaș dreapta din Ghencea spune ca tranzacția a fost pusa in pericol din cauza modului haiducesc in care George Becali a purtat negocierile cu clubul olandez. ...

- Transferul sau un posibil transfer din vara al unuia dintre jucatorii de la Pandurii a devenit ieri subiect de presa dupa ce Gigi Becali a anuntat ca l-a luat pe Vlad Chiriches. In stilul caracteristic patronul Stelei a facut dezvaluiri care nu aveau...

- Conform realitateasportiva.net , cei doi mai au contract pana in iunie, cu liderul Ligii 1.„Soiledis si Stan pleaca. Atat. In rest, nu am nicio treaba. Ce treaba am eu cu Pantiru? Sper sa isi revina.Nu ma gandesc acum la plecare de jucatori. Singurul lucru este numai campionat si atat. Nu se discuta…

- Neluțu Sabau, ultimul mare produs al U Cluj, a fost curtat intens de Steaua și de cuibul de lideri comuniști din jurul clujului bucureștean. ”Moțul” voia sa ajunga la Dinamo, dar interese de la cel mai inalt nivel voiau sa il mute in Ghencea. ”Tu nu poți pleca, Neluțule decat la Dinamo! Sufletul tau…