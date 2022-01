Stiri pe aceeasi tema

- București: Greva STB continua si in weekend Autobuz STB. Foto: Agerpres. Locuitorii Capitalei nu vor avea la dispozitie nici în acest weekend mijloace de transport în comun de suprafata. Cele doua runde de discutii cu primarul general au esuat, iar sindicatul reprezentativ…

- Angajatii Societatii de Transport Bucuresti au continuat si vineri protestul, astfel ca nicio masina nu a iesit pe traseu, desi exista o decizie executorie a instantei prin care greva este suspendata, fiind declarata ilegala, potrivit news.ro. Directorul general al societatii, Adrian Crit,…

- Aproximativ 5.000 de nemți au protestat miercuri seara la Munchen impotriva restricțiilor legate de pandemia de coronavirus. Au fost inregistrate acte de violența impotriva presei și a Poliției. La Munchen – capitala landului federal Bavaria si al treilea oras ca marime din Germania, dupa Berlin si…

- Un numar de 5.000 de manifestanti au protestat miercuri seara fața de restrictiile legate de pandemie la Munchen – capitala landului federal Bavaria si al treilea oras ca marime din Germania, inregistrandu-se acte individuale de violenta impotriva politiei si a presei, a transmis presa locala. Politistii…

- La data de 16.12.2021, in jurul orei 01.00, prin folosirea de substante inflamabile si focul aprins de la chibrituri, a cauzat un incendiu ce a provocat distrugerea unui numar de 30 autoturisme parcate la subsolul si in proximitatea blocului de locuinte situat in municipiul Constanta, precum si distrugerea…

- Unul dintre suspectii banuiti ca ar fi provocat incendiul din Constanta a fost retinut. Astfel, in urma cercetarilor desfașurate de polițiști in cazul incendiului de la blocul din cartierul „Kilometrul 4-5”, au fost identificați și conduși la sediul Poliției pentru audieri doi minori, de 13 și 15 ani.Minorul…

- Un adolescent de 15 ani a fost reținut pentru 24 de ore in cazul incendiului de la Constanța, in care au ars 35 de apartamente și 37 de mașini, a anuntat joi seara Inspectoratul de Poliție Județean Constanța, citat de Digi24 . IPJ Constanța informeaza ca in urma cercetarilor desfașurate de polițiști…

- Șase polițiști de frontiera de la Vama Borș sunt suspectați ca, de doi ani, iau mita pentru a permite tranzitul de persoane ce nu dețin documente necesare. Cei șase polițiști au fost duși cu mandat, la audieri, intr-un dosar de corupție ce vizeaza trecerea vamii din Județul Bihor. Procurorii de la Oradea…