Grevele împotriva sistemului de pensii au blocat Capitala Soferii francezi erau blocati luni dimineata in ambuteiaje pe distante de peste 600 km in regiunea pariziana, in cea de-a 12-a zi de greve impotriva proiectului de reforma a sistemului de pensii, relateaza dpa. Sindicatele ii cer guvernului presedintelui Emmanuel Macron sa reanalizeze sau sa retraga planul de unificare a regimurilor de pensii, informeaza Agerpres.



Sindicatele moderate, nemultumite de decizia guvernului de a creste varsta minima de pensionare la 64 de ani, s-au alaturat celor de orientare dura in apelurile pentru noi proteste marti.



Cea mai mare parte… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Ziua de miercuri se anunta cruciala pentru executivul francez, care discuta reforma sistemului de pensii si a anuntat ca nu intentioneaza sa faca un pas inapoi, in ciuda protestelor masive care au cuprins Franta in ultimele zile. Reforma sistemului de pensii este una dintre masurile promise in campania…

- Guvernul de la Paris discuta reforma pensiilor. Decizia cabinetului Edouard Philippe in aceasta chestiune se ia in plina greva generala organizata de cateva zile de sindicatele din Hexagon. Executivul francez va discuta reforma sistemului de pensii și a anunțat ca nu intenționeaza sa faca un pas inapoi,…

- Transporturile publice franceze erau în continuare blocate în mare parte luni, pentru a cincia zi consecutiv, în condițiile în care greva împotriva reformei pensiilor nu slabește în intensitate: o veritabila proba de foc pentru guvernul de la Paris, scrie AFP.Haos…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, se va intalni duminica seara la Palatul Elysee cu ministrii implicati in proiectul de reforma a sistemului de pensii - amenintata de o miscare sociala care afecteaza foarte puternic transporturile - inaintea mai multor anunturi importante in cursul saptamanii,…

- Potrivit sursei citate, forțele de ordine au fost nevoite sa recurga la gazele lacrimogene intrucat, in timpul manifestațiilor din acest oraș, mai mulți protestatari au inceput sa arunce cu obiecte in polițiști. Mai multe persoane au fost arestate in urma acestor incidente, potrivit stiripesurse.ro.…

- In Franta are loc o greva nationala impotriva modificarilor propuse pentru sistemul de pensii, care ar face ca milioane de persoane sa se penzioneze mai tarziu sau sa fie platiti mai putin. Angajatilor din transport si profesorilor li se vor alatura avocatii, personalul din spitale si aeroporturi, intr-o…

- Aceasta este o confruntare ce se profileaza si ar putea ''decide succesul sau esecul celor cinci ani de mandat al presedintelui Emmanuel Macron'', a apreciat luni ziarul Liberation, in timp ce presedintele ales in 2017 a facut din aceasta reforma o promisiune de campanie. Miscarea ar putea dura cateva…

- Sute de persoane au manifestat sambata la Roma pentru a cere demisia primarului Virginia Raggi, la o zi dupa o greva a serviciilor publice impotriva esecului municipalitatii in administrarea capitalei Italiei, scrie Agerpres dupa o relatare AFP. 'Raggi este pe cale sa faca din orasul nostru…