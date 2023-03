Grevele din Franţa au afectat producţia de energie nucleară şi activităţile de întreţinere a centralelor EDF Cel putin 14 reactoare nucleare din flota EDF de 56 au suferit o oarecare intarziere, care le afecteaza planurile de intretinere, au aratat datele sindicatului CGT. Franta este martora la o actiune grevinsta pe scara larga, declansata de schimbarile planificate in politicile guvernamentale, inclusiv o masura de a creste varsta de pensionare cu doi ani. Pentru EDF, acest lucru a insemnat o productie de energie nucleara in 2023 chiar mai mica decat anul trecut, cand avea ramuri de reactoare offline pentru reparatii si verificari pentru fisuri de coroziune sub tensiune. Acesti factori au agravat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

