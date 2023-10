Stiri pe aceeasi tema

- Din acest week-end pe strada Gheorghe Doja incep lucrari de amploare pentru implementarea proiectului "Reamenajarea infrastructurii pe coridorul deservit de transportul public local pe zona Vest – Centru a municipiului Targu Mureș". Este vorba despre un proiect prin care se va asigura o banda de circulație…

- VIDEO Comunicat de presa| Corneliu Mureșan – secretar executiv PSD Alba: In logica CJ Alba, transportul public exista, chiar daca locurile pe scaun lipsesc cu desavarșire Comunicat de presa| Corneliu Mureșan – secretar executiv PSD Alba: In logica CJ Alba, transportul public exista, chiar daca locurile…

- Ploșnițele au fost depistate in transportul public din capitala Franței in ultimele saptamani, ceea ce i-a alarmat pe localnici și oficiali deopotriva, scrie Politico. Problema este inca și mai critica pentru ca in vara anului urmator, la Paris, se vor organiza Jocurile Olimpice.

- Ministerul Afacerilor Externe a emis miercuri o atenționare de calatorie pentru Grecia, unde joi este programta o greva generala in sectorul public, care va afecta activitatea aeroportuara și transportul public. MAE informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca…

- Primaria orasului Tulcea a semnat contractul de achizitie a unei nave pentru transportul calatorilor intre Tulcea si suburbia Tudor Vladimirescu, nava urmand sa fie data in folosinta peste sase luni, a anuntat autoritatea locala.

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, anunta ca Executivul a adoptat in sedinta de vineri hotararea privind transportul studentilor, care vor beneficia de o reducere de 90% pentru toate categoriile de trenuri clasa a II-a. ‘Principalele modificari fata de sistemul actual: in primul rand, creste procentul…

