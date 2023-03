Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Grecia ca principalele sindicate elene au anuntat organizarea unei greve generale, joi, cu durata a 24 de ore. Transportul terestru, cursele maritime, dar și zborurile vor fi afectate,…

- Trafic aerian paralizat spre și dinspre Grecia, din cauza unei greve. Sute de zboruri anulate Zborurile cu avionul spre si dinspre aeroporturile din Grecia vor fi paralizate joi, cand controlorii de trafic aerian si angajatii din sectorul aviatiei civile se vor alatura unei greve nationale de 24 de…

- Legislația romaneasca este foarte clara atunci cand vine de vorba de bunurile pe care le poți aduce cu tine atunci cand revii in Romania dintr-o țara care nu este membra a Uniunii Europene. Spre exemplu, la intrarea in Romania dintr-un stat din afara Uniunii Europene este permisa a fi importata in scutire…

- Transportul feroviar din Grecia va reincepe sa funcționeze din nou pe 22 martie – la trei saptamani dupa accidentul mortal care a provocat moartea a 57 de persoane și ranirea a zeci de oameni. Acest lucru a fost anunțat marți de ministrul grec interimar al transporturilor, Yiorgos Gerapetritis, potrivit…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis luni dimineața o atenționare de calatorie pentru Germania, unde urmeaza sa aiba loc greve pe mai multe aeroporturi.Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Republica Federala…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Italia ca, in data de 8 martie, va avea loc o greva nationala care va afecta transportul public in comun (feroviar, metrou, autobuz etc.). Potrivit MAE, cetatenii romani pot solicita…

- Sindicatele din Sri Lanka au avertizat ca vor declansa noi greve, ca raspuns la anuntul guvernului privind cresterea taxelor si reducerea cheltuielilor publice, scrie Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Grecia ca, de miercuri pana vineri, Serviciul National de Meteorologie al Republicii Elene (EMY) a emis un cod rosu de precipitatii mixte, insotite de descarcari electrice,…