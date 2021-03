Niciun tren nu circula la aceasta ora. Angajații au coborat in subteran și au blocat caile de rulare. Stațiile de metrou sunt inchise și nu este permis accesul calatorilor in subteran. Potrivit companiei, angajații sunt cei care au blocat calea de rulare, dar protestul este unul spontan, nelegal. Conflictul dintre administrație și sindicatul Metrorex a ajuns ieri intr-un punct decisiv, dupa ce conducerea Metrorex a anunțat ca va evacua spațiile comerciale din stații, pentru ca acestea “pun in pericol siguranța transportului subteran, cu afectarea directa a exigențelor de securitate la incendiu…