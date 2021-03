Niciun tren nu circula la aceasta ora. Angajații au coborat in subteran și au blocat caile de rulare. Stațiile de metrou sunt inchise și nu este permis accesul calatorilor in subteran. Potrivit companiei, angajații sunt cei care au blocat calea de rulare, dar protestul este unul spontan, nelegal. Metrourile ar fi trebuit sa se puna in mișcare la ora 5 dimineața, dar niciun calator nu a fost lasat sa coboare in subteran. Oamenii au gasit porțile cu lacatul pus și un afiș care anunța ca este greva spontana. Ministrul Transporturilor Catalin Drula, acuza sindicatul de la metrou ca a declanșat greva…