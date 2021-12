Grevă spontană la mai multe centrale termoelectrice din Capitală, în ajun de Crăciun Greva spontana la cele mai importante centrale termoelectrice din Capitala, care ar putea sa afecteze circa 1000 de blocuri și mii de bucureșteni. Salariații au recurs la acest gest, deoarece sunt nemultumiti de conditiile de munca, dar și de nivelul salariilor. Numarul celor afectați de greva ar putea sa fie cu mult mai mare, in realitate, daca nu se ajunge la o soluție in acest caz, pentru ca nu se mai livreaza agent termic nici pe reteaua principala, nici pe cea secundara. Primii care au oprit lucrul, vineri dimineața, au fost angajatii de la CET Progresul, dupa care au urmat cei de la CET… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Este greva spontana, vineri dimineata, la cele mai importante centrale termoelectrice din Capitala, astfel ca mii de bucuresteni raman fara caldura si apa calda inainte de Craciun. Angajatii de la CET Sud, Grozavesti si Progresul au oprit lucrul, nemultumiti de conditiile de munca. Angajatii vor negocierea…

- Angajații de la trei termocentrale din Capitala au pornit un protest spontan, chiar in Ajunul Craciunului, și aproximativ 1000 de blocuri din București vor ramane fara caldura. Angajatii de la CET Sud, Grozavesti si Progresul au oprit lucrul, nemultumiti de conditiile de munca, iar frigul…

- Zeci de angajați de la CFR Calatori au inceput o greva spontana in aceasta dimineața. Aceștia se afla in curtea depoului și iși exprima nemulțumirea fața de inghețarea salariilor.

- Lucratorii de la CFR au intrat in greva, in București și au blocat Gara de Nord. Niciun tren nu mai pleaca din Capitala, iar in traficul feroviar este haos. Rodrigo Maxim, președintele Federației Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din Romania, a explicat la Digi24 care sunt motivele care ii nemulțumesc…

- Moscova se confrunta cu cele mai abundente zapezi din ultimii 72 de ani! Ninsoarea nu a incetat sa cada de luni seara asupra capitalei ruse. Vremea a paralizat traficul in orașul cu 12 milioane de locuitori. In capitala rusa, unde iernile au devenit in ultimii ani tot mai puțin friguroase si lipsite…

- Autobuzele, troleibuzele si tramvaiele destinate transportului public de persoane din municipiul Galati nu au iesit pe traseu, vineri dimineata. Angajatii societatii locale de transport in comun, SC Transurb SA, oprind spontan lucrul, in semn de protest fata de deciziile recente ale conducerii unitatii…

- „Cei patru angajați, implicați in accidentul de munca din data de 3 noiembrie 2021, executau o lucrare programata pentru repararea unei pompe dintr-un puț de alimentare cu apa al orașului Geoagiu, conform planului de revizii și reparații intocmit la nivelul societații. In timpul executarii…

- De vineri, 8 octombrie, aproape 11.000 de salariati ai uzinei Dacia, din judetul Arges, vor ramane acasa. Fabrica iși intrerupe activitatea, din cauza crizei componentelor electronice, care afecteaza industria mondiala de profil. In primele doua zile ale acestei saptamani la Dacia nu s-a lucrat, din…