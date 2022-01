Greva spontană din transportul bucureștean, declarată ilegală de judecători. Circulația trebuie reluată imediat Magistrații Tribunalului București au decis suspendarea protestului de la Societatea de Transport București. Joi dimineața, o buna parte dintre autobuze, troleibuze sau tramvaie nu au ieșit pe trasee dupa ce șoferii sau vatmanii au decis sa ramana la sediul societații. Magistrații au dispus „reluarea imediata a activitații”, potrivit decizie pronunțate. Sentința tribunalului este executorie, dar poate fi atacata cu apel. Știre in curs de actualizare. The post Greva spontana din transportul bucureștean, declarata ilegala de judecatori. Circulația trebuie reluata imediat appeared first on Puterea.ro… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

