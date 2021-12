Grevă spontană CFR. Trenuri oprite pe trasee Lucratorii de la CFR au intrat in greva, in București și au blocat Gara de Nord. Niciun tren nu mai pleaca din Capitala, iar in traficul feroviar este haos. CFR Calatori a tinut sa precizeze ca protestul spontan declansat luni nu se datoreaza CFR Calatori, fiind o actiune sindicala feroviara a angajatilor de la S.C.R.L. […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

